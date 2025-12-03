Séance de cinéma Un simple accident en version originale sous-titrée Aurec-sur-Loire

Séance de cinéma Un simple accident en version originale sous-titrée

Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 20:00:00

fin : 2025-12-08

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-06 2025-12-08

Séance de cinéma Un simple accident de Jafar Panahi. 1h44 min. Avec Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi. Drame.

Palme d’Or du Festival de Cannes 2025.

En version originale sous-titrée.

Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Screening of Jafar Panahi’s A Simple Accident . 1h44 min. With Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi. Drama.

Palme d’Or, Cannes Film Festival 2025.

In original version with subtitles.

German :

Filmvorführung Ein einfacher Unfall von Jafar Panahi. 1h44 min. Mit Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi. Drama.

Goldene Palme der Filmfestspiele von Cannes 2025.

In Originalfassung mit Untertiteln.

Italiano :

Proiezione di Un semplice incidente di Jafar Panahi. 1h44 min. Con Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi. Drammatico.

Palma d’oro al Festival di Cannes 2025.

In versione originale con sottotitoli.

Espanol :

Proyección de Un simple accidente de Jafar Panahi. 1h44 min. Con Vahid Mobasseri, Maryam Afshari, Ebrahim Azizi. Drama.

Palma de Oro en el Festival de Cannes 2025.

En versión original subtitulada.

