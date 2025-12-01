Séance de cinéma Une belle rencontre Loire en Forez Aurec-sur-Loire
Séance de cinéma Une belle rencontre Loire en Forez Aurec-sur-Loire dimanche 14 décembre 2025.
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
moins de 20 ans et étudiants
Début : 2025-12-14 14:30:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Séance de cinéma Une belle rencontre Loire en Forez en présence du réalisateur Michel Perrin. Durée 1h45.
Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Film screening Une belle rencontre Loire en Forez with director Michel Perrin. Running time: 1 hour 45 minutes.
