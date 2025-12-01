Séance de cinéma Une belle rencontre Loire en Forez

Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

moins de 20 ans et étudiants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Séance de cinéma Une belle rencontre Loire en Forez en présence du réalisateur Michel Perrin. Durée 1h45.

.

Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Film screening Une belle rencontre Loire en Forez with director Michel Perrin. Running time: 1 hour 45 minutes.

L’événement Séance de cinéma Une belle rencontre Loire en Forez Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Loire Semène