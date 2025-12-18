Séance de cinéma Wasselonne
Séance de cinéma Wasselonne mercredi 14 janvier 2026.
Séance de cinéma
1A rue de Cosswiller Wasselonne Bas-Rhin
Début : Mercredi 2026-01-14 20:00:00
fin : 2026-01-14
2026-01-14
Venez vous faire une toile ! Installez vous confortablement, le film va commencer !
Projection du dessin animé Zootopie 2 à 15h et du film La Bonne Etoile à 20h
Buvette et friandises sur place.
Tarifs 3€ pour les moins de 14 ans, tarif adulte 4€.
Ouverture des portes environ 30 minutes avant le début de la projection.
Projections organisées par Wasselonne en Fête, en partenariat avec la C.R.C.C (Coopérative Régionale du Cinéma Culturel). .
1A rue de Cosswiller Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 00 wasselonne-en-fete@wasselonne.org
