Séance de cinéma Wasselonne

Venez vous faire une toile ! Installez vous confortablement, le film va commencer !

Projection du dessin animé Zootopie 2 à 15h et du film La Bonne Etoile à 20h

Buvette et friandises sur place.

Tarifs 3€ pour les moins de 14 ans, tarif adulte 4€.

Ouverture des portes environ 30 minutes avant le début de la projection.

Projections organisées par Wasselonne en Fête, en partenariat avec la C.R.C.C (Coopérative Régionale du Cinéma Culturel). .

1A rue de Cosswiller Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 00 wasselonne-en-fete@wasselonne.org

