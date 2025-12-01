Séance de cinéma Wicked partie II Aurec-sur-Loire
Séance de cinéma Wicked partie II Aurec-sur-Loire samedi 20 décembre 2025.
Séance de cinéma Wicked partie II
Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 20:00:00
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-24 2025-12-30
Séance de cinéma Wicked partie II de Jon M. Chu. Avec Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey. Durée 2h18.
Aventure, comédie musicale, fantastique, romance.
.
Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Film screening of Jon M. Chu’s Wicked: Part II . With Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey. Running time: 2h18.
Adventure, musical comedy, fantasy, romance.
L’événement Séance de cinéma Wicked partie II Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Loire Semène