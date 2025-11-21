Séance de cinéma Yoroï Aurec-sur-Loire

Séance de cinéma Yoroï

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

moins de 20 ans et étudiants

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-25

2025-11-21 2025-11-25

Séance de cinéma Yoroï de David Tomaszewski. 1h55 min. Avec Orelsan, Clara Choï, Kazuya Tanabe. Aventure, Fantastique.

Interdit 12 ans.

Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Yoroï film screening by David Tomaszewski. 1h55 min. With Orelsan, Clara Choï, Kazuya Tanabe. Adventure, Fantasy.

Forbidden 12 yrs.

German :

Filmvorführung Yoroi von David Tomaszewski. 1h55 min. Mit Orelsan, Clara Choï, Kazuya Tanabe. Abenteuer, Fantasy.

Verboten 12 Jahre.

Italiano :

Proiezione di Yoroï di David Tomaszewski. 1h55 min. Con Orelsan, Clara Choï, Kazuya Tanabe. Avventura, fantasy.

Vietato ai minori di 12 anni.

Espanol :

Proyección de Yoroï de David Tomaszewski. 1h55 min. Con Orelsan, Clara Choï, Kazuya Tanabe. Aventura, Fantasía.

Prohibida a menores de 12 años.

