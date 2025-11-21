Séance de cinéma Yoroï Aurec-sur-Loire
Séance de cinéma Yoroï Aurec-sur-Loire vendredi 21 novembre 2025.
Séance de cinéma Yoroï
Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
moins de 20 ans et étudiants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-21 2025-11-25
Séance de cinéma Yoroï de David Tomaszewski. 1h55 min. Avec Orelsan, Clara Choï, Kazuya Tanabe. Aventure, Fantastique.
Interdit 12 ans.
.
Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Yoroï film screening by David Tomaszewski. 1h55 min. With Orelsan, Clara Choï, Kazuya Tanabe. Adventure, Fantasy.
Forbidden 12 yrs.
German :
Filmvorführung Yoroi von David Tomaszewski. 1h55 min. Mit Orelsan, Clara Choï, Kazuya Tanabe. Abenteuer, Fantasy.
Verboten 12 Jahre.
Italiano :
Proiezione di Yoroï di David Tomaszewski. 1h55 min. Con Orelsan, Clara Choï, Kazuya Tanabe. Avventura, fantasy.
Vietato ai minori di 12 anni.
Espanol :
Proyección de Yoroï de David Tomaszewski. 1h55 min. Con Orelsan, Clara Choï, Kazuya Tanabe. Aventura, Fantasía.
Prohibida a menores de 12 años.
L’événement Séance de cinéma Yoroï Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Loire Semène