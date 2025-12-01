Séance de cinéma Zootopie 2 Rue Général Stuhl Bitche

Séance de cinéma Zootopie 2

Rue Général Stuhl Espace culturel René Cassin Bitche Moselle

Tarif : 6 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2025-12-27 16:00:00

2025-12-27 18:00:00

Date(s) :

2025-12-27

Avec l’association CinéLigue CRAVLOR (Centre Régional Audio-Visuel de Lorraine), la ville de Bitche organise une séance de cinéma à l’espace Cassin le 27 décembre 2025, à 16h00.

Pour cette projection pour la jeunesse, nous vous proposons Zootopie 2 réalisé par Byron Howard et Jared Bush.

SYNOPSIS ZOOTOPIE 2 permettra de retrouver le savoureux duo de choc formé par les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde, qui, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l’histoire de Zootopie, découvrent que leur collaboration n’est pas aussi solide qu’ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise. Leur partenariat sera même soumis à rude épreuve lorsqu’ils devront éclaircir sous couverture et dans des quartiers inconnus de la ville un nouveau mystère et s’engager sur la piste sinueuse d’un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale…

Séance

Quand ? Le 27/12/2025 à 16h00

Où ? A l’espace culturel René Cassin, rue du général Stuhl, 57230, Bitche

Durée 1h48

Tarifs Plein 6€ Réduit 5,50€ -14 ans 4,50€

Pas de réservation L’achat des billets se fait sur place avant la séance par espèces, chèque ou CB.Tout public

Rue Général Stuhl Espace culturel René Cassin Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 96 00 13

English :

Together with the CinéLigue CRAVLOR association (Centre Régional Audio-Visuel de Lorraine), the town of Bitche is organizing a film show at the Espace Cassin on December 27, 2025, at 4pm.

For this youth screening, we propose Zootopie 2 directed by Byron Howard and Jared Bush.

SYNOPSIS: ZOOTOPIA 2 brings back the delightful duo of young police officers Judy Hopps and Nick Wilde, who, after solving the biggest criminal case in the history of Zootopie, discover that their partnership isn’t as strong as they thought when Chief Bogo orders them to take part in a therapy program for teammates in crisis. Their partnership will even be put to the test when they have to solve undercover and in unknown parts of town a new mystery and follow the sinuous trail of a venomous snake freshly arrived in the animal city?

Séance

When? 12/27/2025 at 4:00 pm

Where? espace culturel René Cassin, rue du général Stuhl, 57230, Bitche

Running time 1h48

Price Full 6? Reduced 5.50? -14 years: 4.50?

No reservation: Tickets may be purchased on site before the show by cash, check or credit card.

