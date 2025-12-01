Séance de cinéma Zootopie 2 Espace de la Brenne Sombernon

Séance de cinéma Zootopie 2

Espace de la Brenne Avenue de la Brenne Sombernon Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 6 EUR

Début : 2025-12-26 15:00:00

Vendredi 26 décembre 2025 15h00

ZOOTOPIE 2 permettra de retrouver le savoureux duo de choc formé par les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde, qui, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l’histoire de Zootopie, découvrent que leur collaboration n’est pas aussi solide qu’ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise. Leur partenariat sera même soumis à rude épreuve lorsqu’ils devront éclaircir sous couverture et dans des quartiers inconnus de la ville un nouveau mystère et s’engager sur la piste sinueuse d’un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale… .

Espace de la Brenne Avenue de la Brenne Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 43 60 42

