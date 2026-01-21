Séance de contes kamishibaï Grainville-Langannerie

Séance de contes kamishibaï

2 rue de lapford Grainville-Langannerie

2026-02-13 10:00:00

2026-02-13

Séances de conte avec Kamishibaïs (petits théâtres portatifs en bois) à la médiathèque de la Muance (2 rue de Lapford, Grainville-Langannerie)

Entrée libre sans réservation

Renseignements si besoin mediathequelamuance@gmail.com 02 31 40 18 74

2 rue de lapford Grainville-Langannerie 14190 Calvados Normandie

English : Séance de contes kamishibaï

Storytelling sessions with Kamishibaïs (small portable wooden theatres) at the Médiathèque de la Muance (2 rue de Lapford, Grainville-Langannerie)

Free admission without booking

For further information: mediathequelamuance@gmail.com 02 31 40 18 74

