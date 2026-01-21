Séance de contes kamishibaï Grainville-Langannerie
Séance de contes kamishibaï
2 rue de lapford Grainville-Langannerie Calvados
Début : 2026-02-13 10:00:00
Séances de conte avec Kamishibaïs (petits théâtres portatifs en bois) à la médiathèque de la Muance (2 rue de Lapford, Grainville-Langannerie)
Entrée libre sans réservation
Renseignements si besoin mediathequelamuance@gmail.com 02 31 40 18 74
2 rue de lapford Grainville-Langannerie 14190 Calvados Normandie
English : Séance de contes kamishibaï
Storytelling sessions with Kamishibaïs (small portable wooden theatres) at the Médiathèque de la Muance (2 rue de Lapford, Grainville-Langannerie)
Free admission without booking
For further information: mediathequelamuance@gmail.com 02 31 40 18 74
