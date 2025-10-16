Séance de courts métrages d’animation au cinéma les 5 Caumartin Cinéma les 5 Caumartin Paris

Séance de courts métrages d’animation au cinéma les 5 Caumartin Cinéma les 5 Caumartin Paris jeudi 16 octobre 2025.

Le public pourra

assister à la projection de 6 courts métrages aidés par la Ville de Paris,

mettant à l’honneur le travail de réalisatrices et réalisateurs talentueux aux

univers riches. La projection

sera suivie d’une rencontre entre les équipes des films.

Cette soirée sera construite autour du

thème de la nuit avec les œuvres suivantes :

Une fugue (2025) d’Agnès Patron. La réalisatrice récompensée

d’un César pour son précédent film L’heure

de l’ours revient avec un film tout aussi intime et poétique sélectionné en

séance spéciale à la Semaine de la critique 2025. Ce court métrage est aussi lauréat du prix du film d’animation au dernier Festival international du film de Toronto.

dernier festival du cinéma d’animation d’Annecy (cristal du court métrage, prix

du public et prix André Martin), où l’on suit un jeune garçon qui chausse ses

bottes pour explorer l’univers nocturne atour de chez lui.

sélectionné à Annecy, nous entraîne à Phnom Penh la nuit vers d’étrangers

rencontres

de Victor Hugo à la fin de sa vie face à ses fantômes.

cirque sont confrontées une lionne et une petite fille.

replonge dans une des éditions tragiques de cette course myhtique.

À propos du Fonds d’aide au court métrage de la Ville de Paris Lancé en 2006 en partenariat avec le Centre national du cinéma et de l’image animée, le Fonds d’aide à la production de court métrage de la Ville de Paris a apporté son soutien à près de 260 projets, tous genres confondus, et à autant de productrices et producteurs, réalisatrices et réalisateurs parmi lesquels Alice Diop, Céline Devaux, Chloé Mazlo, Nicolas Pariser ou encore Jeanne Herry. Il est piloté au sein de la Direction des affaires culturelles de la Ville de Paris par la Mission Cinéma.

À l’occasion de la Fête du cinéma d’animation, la Ville de Paris organise, en collaboration avec l’Association française du cinéma d’animation, une soirée spéciale dédiée aux films d’animation soutenus par son Fonds d’aide au court métrage.

Le jeudi 16 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

12€ plein tarif

9€ tarif réduit

Cartes illimitées acceptées

Public jeunes et adultes.

Cinéma les 5 Caumartin 101 rue Saint-Lazare 75009 Paris