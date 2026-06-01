Séance de débat – PATRIMOINE AU CENTRE… à la conversation avec les archéologues de la région Centre, Linhares da Beira, Celorico da Beira

Séance de débat – PATRIMOINE AU CENTRE… à la conversation avec les archéologues de la région Centre Dimanche 14 juin, 22h30 Linhares da Beira Guarda

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T23:30:00+02:00 – 2026-06-15T00:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T23:30:00+02:00 – 2026-06-15T00:00:00+02:00

15 juin

10h30 – 12h30

Visite technique à la station archéologique de São Gens, guidée par les archéologues António Marques et Catarina Tente

(Point de rendez-vous : Câmara Municipal de Celorico da Beira)

Déjeuner libre

14h30 – 16h30

‘ Suivi archéologique ‘

Gertrudes Branco, archéologue de la CCDR Centre

Carlos Banha, archéologue de la CCDR Centre

Mauro Correia, archéologue de la CCDR Centre

Elisa Albuquerque, archéologue

Marcos Osório, archéologue

Filipe Pina, archéologue

António Manuel Silva, archéologue

16h30 – 17h00

Débat

Linhares da Beira Largo da Misericórdia, 6360-080 Linhares da Beira Celorico da Beira Linhares Guarda [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/tRPZyycKs7h2EVqy9 »}]

15 juin (10h30)

© Câmara Municipal de Celorico da Beira