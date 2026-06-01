Séance de débat – PATRIMOINE AU CENTRE… à la conversation avec les archéologues de la région Centre, Linhares da Beira, Celorico da Beira
Séance de débat – PATRIMOINE AU CENTRE… à la conversation avec les archéologues de la région Centre, Linhares da Beira, Celorico da Beira dimanche 14 juin 2026.
Séance de débat – PATRIMOINE AU CENTRE… à la conversation avec les archéologues de la région Centre Dimanche 14 juin, 22h30 Linhares da Beira Guarda
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T23:30:00+02:00 – 2026-06-15T00:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T23:30:00+02:00 – 2026-06-15T00:00:00+02:00
15 juin
10h30 – 12h30
Visite technique à la station archéologique de São Gens, guidée par les archéologues António Marques et Catarina Tente
(Point de rendez-vous : Câmara Municipal de Celorico da Beira)
Déjeuner libre
14h30 – 16h30
‘ Suivi archéologique ‘
Gertrudes Branco, archéologue de la CCDR Centre
Carlos Banha, archéologue de la CCDR Centre
Mauro Correia, archéologue de la CCDR Centre
Elisa Albuquerque, archéologue
Marcos Osório, archéologue
Filipe Pina, archéologue
António Manuel Silva, archéologue
16h30 – 17h00
Débat
Linhares da Beira Largo da Misericórdia, 6360-080 Linhares da Beira Celorico da Beira Linhares Guarda [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/tRPZyycKs7h2EVqy9 »}]
15 juin (10h30)
© Câmara Municipal de Celorico da Beira