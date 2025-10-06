Séance de découverte de MAO Concerts au Village Ancienne Caserne des Pompiers Monflanquin

Séance de découverte de MAO Concerts au Village Ancienne Caserne des Pompiers Monflanquin lundi 6 octobre 2025.

Séance de découverte de MAO Concerts au Village

Ancienne Caserne des Pompiers 39 avenue de la libération Monflanquin Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-10-06

fin : 2025-10-06

2025-10-06

Venez vous essayer à la Musique assistée par ordinateur (MAO) avec Sly, pour une séance de découverte gratuite et sans engagement !

Découvrez ce qui rend Ableton Live unique un logiciel à la fois puissant et authentique, taillé pour libérer votre créativité musicale.

Ancienne Caserne des Pompiers 39 avenue de la libération Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 56 65 17 contact@concerts-au-village.fr

English : Séance de découverte de MAO Concerts au Village

Come and try your hand at Computer-Aided Music (CAM) with Sly, for a free, no-obligation introductory session!

Discover what makes Ableton Live unique: powerful, authentic software designed to unleash your musical creativity.

German : Séance de découverte de MAO Concerts au Village

Probieren Sie Computer Aided Music (CAM) mit Sly in einer kostenlosen und unverbindlichen Schnupperstunde aus!

Entdecken Sie, was Ableton Live so einzigartig macht: eine leistungsstarke und gleichzeitig authentische Software, die darauf zugeschnitten ist, Ihre musikalische Kreativität zu entfesseln.

Italiano :

Venite a cimentarvi con la Computer-Aided Music (CAM) con Sly, per una sessione introduttiva gratuita e non vincolante!

Scoprite cosa rende Ableton Live unico: un software potente e autentico progettato per liberare la vostra creatività musicale.

Espanol : Séance de découverte de MAO Concerts au Village

Ven a probar la música asistida por ordenador (CAM) con Sly en una sesión introductoria gratuita y sin compromiso

Descubre lo que hace único a Ableton Live: un software potente y auténtico diseñado para dar rienda suelta a tu creatividad musical.

L'événement Séance de découverte de MAO Concerts au Village Monflanquin a été mis à jour le 2025-09-20