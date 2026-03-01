Séance de découverte théâtrale Café associatif Le Petit Troquet timbré Génissieux

Séance de découverte théâtrale

Café associatif Le Petit Troquet timbré 20 Rue Simon Chopin Génissieux Drôme

Début : 2026-03-21 09:30:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

2026-03-21

Venez nombreux pour une séance de découverte du théâtre organisée par le café associatif le Petit Troquet Timbré !

Come one, come all to a theater discovery session organized by the café associatif le Petit Troquet Timbré!

