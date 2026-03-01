Séance de découverte théâtrale Café associatif Le Petit Troquet timbré Génissieux
Séance de découverte théâtrale Café associatif Le Petit Troquet timbré Génissieux samedi 21 mars 2026.
Séance de découverte théâtrale
Café associatif Le Petit Troquet timbré 20 Rue Simon Chopin Génissieux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 09:30:00
fin : 2026-03-21 12:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Venez nombreux pour une séance de découverte du théâtre organisée par le café associatif le Petit Troquet Timbré !
.
Café associatif Le Petit Troquet timbré 20 Rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 36 98 27 cafeassogenissieux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come one, come all to a theater discovery session organized by the café associatif le Petit Troquet Timbré!
L’événement Séance de découverte théâtrale Génissieux a été mis à jour le 2026-03-04 par Valence Romans Tourisme