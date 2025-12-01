Séance de Dédicace Aurélien Boucher Office de Tourisme Châlons-en-Champagne
Séance de Dédicace Aurélien Boucher
Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-12-20 16:30:00
fin : 2025-12-20 18:00:00
2025-12-20
Tout public
Aurélien Boucher, guide conférencier chalonnais vous accueille à l’Office de Tourisme pour une séance de dédicace de ses ouvrages .
Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89
