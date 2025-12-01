Séance de Dédicace Aurélien Boucher Office de Tourisme Châlons-en-Champagne

Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Début : 2025-12-20 16:30:00
fin : 2025-12-20 18:00:00

2025-12-20

Tout public
Aurélien Boucher, guide conférencier chalonnais vous accueille à l’Office de Tourisme pour une séance de dédicace de ses ouvrages   .

Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89 

