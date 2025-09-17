Séance de dédicace avec Dominique Maraval Maison du tourisme Bellenaves

Maison du tourisme 8 grande rue Bellenaves Allier

Début : 2025-09-17 10:00:00

fin : 2025-09-17 12:00:00

2025-09-17

Séance de dédicace avec Dominique Maraval de Bonnery, ancien journaliste, auteur de « Il faut qu’on en parle » à la MAISON DU TOURISME

Maison du tourisme 8 grande rue Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75

English :

Signing session with Dominique Maraval de Bonnery, former journalist and author of « Il faut qu’on en parle » at MAISON DU TOURISME

German :

Signierstunde mit Dominique Maraval de Bonnery, ehemaliger Journalist, Autor von « Il faut qu’on en parle » (Wir müssen darüber reden) im MAISON DU TOURISME (Tourismushaus)

Italiano :

Firma del libro con Dominique Maraval de Bonnery, ex giornalista e autore di « Il faut qu’on en parle » presso il MAISON DU TOURISME

Espanol :

Firma de libros con Dominique Maraval de Bonnery, antiguo periodista y autor de « Il faut qu’on en parle » en la MAISON DU TOURISME

