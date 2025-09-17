Séance de dédicace avec Dominique Maraval Maison du tourisme Bellenaves
Maison du tourisme 8 grande rue Bellenaves
2025-09-17 10:00:00
2025-09-17 12:00:00
2025-09-17
Séance de dédicace avec Dominique Maraval de Bonnery, ancien journaliste, auteur de « Il faut qu’on en parle » à la MAISON DU TOURISME
Maison du tourisme 8 grande rue Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75
English :
Signing session with Dominique Maraval de Bonnery, former journalist and author of « Il faut qu’on en parle » at MAISON DU TOURISME
German :
Signierstunde mit Dominique Maraval de Bonnery, ehemaliger Journalist, Autor von « Il faut qu’on en parle » (Wir müssen darüber reden) im MAISON DU TOURISME (Tourismushaus)
Italiano :
Firma del libro con Dominique Maraval de Bonnery, ex giornalista e autore di « Il faut qu’on en parle » presso il MAISON DU TOURISME
Espanol :
Firma de libros con Dominique Maraval de Bonnery, antiguo periodista y autor de « Il faut qu’on en parle » en la MAISON DU TOURISME
