Séance de dédicace avec Patrick Giro et Marie Avril Place des Blagueurs Port-des-Barques

Séance de dédicace avec Patrick Giro et Marie Avril Place des Blagueurs Port-des-Barques lundi 14 juillet 2025.

Séance de dédicace avec Patrick Giro et Marie Avril

Place des Blagueurs Office de Tourisme Rochefort Océan Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Séance de dédicace de la BD LaFayette un vent de liberté, en présence de l’auteur.

.

Place des Blagueurs Office de Tourisme Rochefort Océan Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 08 60 contact@rochefort-ocean.com

English : Signing session with Patrick Giro

Signing session for the comic LaFayette un vent de liberté, with the author.

German : Autogrammstunde mit Patrick Giro

Signierstunde des Comics LaFayette un vent de liberté in Anwesenheit des Autors.

Italiano : Séance de dédicace avec Patrick Giro

Sessione di firme per il fumetto LaFayette un vent de liberté, con l’autore.

Espanol : Séance de dédicace avec Patrick Giro

Sesión de firmas del cómic LaFayette un vent de liberté, con el autor.

L’événement Séance de dédicace avec Patrick Giro et Marie Avril Port-des-Barques a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan