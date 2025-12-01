Séance de dédicace BD jeunesse Mystère sur la Côte de Beauté Office de Tourisme Royan

Séance de dédicace BD jeunesse Mystère sur la Côte de Beauté

Office de Tourisme 1 bd de la Grandière Royan Charente-Maritime

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13 16:30:00

2025-12-13

Mystère sur la Côte de Beauté est une BD jeunesse pleine d’aventure, d’humour et de soleil, imaginée pour faire rêver les 7/12 ans. Cinq enfants et leurs compagnons espiègles se retrouvent entraînés dans uen incroyable chasse au trésor.

English :

Mystère sur la Côte de Beauté is a children?s comic book full of adventure, humor and sunshine, designed to make 7/12 year-olds dream. Five children and their mischievous companions find themselves drawn into an incredible treasure hunt.

German :

Mystère sur la Côte de Beauté ist ein abenteuerlicher, humorvoller und sonniger Jugendcomic, der 7- bis 12-Jährige zum Träumen bringen soll. Fünf Kinder und ihre schelmischen Begleiter werden in eine unglaubliche Schatzsuche verwickelt.

Italiano :

Mystère sur la Côte de Beauté è un fumetto per bambini pieno di avventura, umorismo e solarità, pensato per far sognare i bambini di 7/12 anni. Cinque bambini e i loro compagni dispettosi si trovano coinvolti in un’incredibile caccia al tesoro.

Espanol :

Mystère sur la Côte de Beauté es un cómic infantil lleno de aventuras, humor y sol, pensado para hacer soñar a los niños de 7/12 años. Cinco niños y sus traviesos compañeros se ven envueltos en una increíble búsqueda del tesoro.

