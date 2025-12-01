Séance de dédicace BD jeunesse Mystère sur la Côte de Beauté Office de Tourisme Royan
Séance de dédicace BD jeunesse Mystère sur la Côte de Beauté Office de Tourisme Royan samedi 13 décembre 2025.
Séance de dédicace BD jeunesse Mystère sur la Côte de Beauté
Office de Tourisme 1 bd de la Grandière Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-13 16:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Mystère sur la Côte de Beauté est une BD jeunesse pleine d’aventure, d’humour et de soleil, imaginée pour faire rêver les 7/12 ans. Cinq enfants et leurs compagnons espiègles se retrouvent entraînés dans uen incroyable chasse au trésor.
.
Office de Tourisme 1 bd de la Grandière Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 royan@royanatlantique.fr
English :
Mystère sur la Côte de Beauté is a children?s comic book full of adventure, humor and sunshine, designed to make 7/12 year-olds dream. Five children and their mischievous companions find themselves drawn into an incredible treasure hunt.
German :
Mystère sur la Côte de Beauté ist ein abenteuerlicher, humorvoller und sonniger Jugendcomic, der 7- bis 12-Jährige zum Träumen bringen soll. Fünf Kinder und ihre schelmischen Begleiter werden in eine unglaubliche Schatzsuche verwickelt.
Italiano :
Mystère sur la Côte de Beauté è un fumetto per bambini pieno di avventura, umorismo e solarità, pensato per far sognare i bambini di 7/12 anni. Cinque bambini e i loro compagni dispettosi si trovano coinvolti in un’incredibile caccia al tesoro.
Espanol :
Mystère sur la Côte de Beauté es un cómic infantil lleno de aventuras, humor y sol, pensado para hacer soñar a los niños de 7/12 años. Cinco niños y sus traviesos compañeros se ven envueltos en una increíble búsqueda del tesoro.
L’événement Séance de dédicace BD jeunesse Mystère sur la Côte de Beauté Royan a été mis à jour le 2025-10-15 par Mairie de Royan