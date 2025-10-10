Séance de dédicace BD Montrozier
Séance de dédicace BD Montrozier vendredi 10 octobre 2025.
Séance de dédicace BD
Montrozier Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Rencontre avec Daniel Faribeault
Le 1er février 1918, un soldat rapatrié d’Allemagne est retrouvé à la gare des Brotteaux à Lyon. Il a tout oublié, jusqu’à son identité. Sur lui, aucun document officiel ne permet son identification …
Commence alors l’histoire de l’amnésique de Rodez , qui passionna la France de l’entre-deux-guerres Jean Giraudoux s’en est inspiré pour le personnage de son roman Siegfried et le Limousin (1922), et Jean Anouilh pour un des protagonistes de sa pièce Le voyageur sans bagage (1937).
C’est à ce mystère qu’est consacrée la nouvelle bande dessinée de Daniel Faribeault (scénario) et Jean-Christophe Vergne (illustration), pour laquelle la Gageothèque vous propose d’une séance de dédicace le vendredi 10 octobre de 16h00 à 18h00 dans ses locaux. Vous pourrez ainsi y rencontrer Daniel Faribeault, qui se fera un plaisir d’échanger quelques mots avec vous. .
Montrozier 12630 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 49 98 gageotheque@orange.fr
English :
Meeting with Daniel Faribeault
German :
Treffen mit Daniel Faribeault
Italiano :
Incontro con Daniel Faribeault
Espanol :
Reunión con Daniel Faribeault
