Séance de dédicace BD Montrozier

Vendredi 2025-10-10

2025-10-10

2025-10-10

Rencontre avec Daniel Faribeault

Le 1er février 1918, un soldat rapatrié d’Allemagne est retrouvé à la gare des Brotteaux à Lyon. Il a tout oublié, jusqu’à son identité. Sur lui, aucun document officiel ne permet son identification …

Commence alors l’histoire de l’amnésique de Rodez , qui passionna la France de l’entre-deux-guerres Jean Giraudoux s’en est inspiré pour le personnage de son roman Siegfried et le Limousin (1922), et Jean Anouilh pour un des protagonistes de sa pièce Le voyageur sans bagage (1937).

C’est à ce mystère qu’est consacrée la nouvelle bande dessinée de Daniel Faribeault (scénario) et Jean-Christophe Vergne (illustration), pour laquelle la Gageothèque vous propose d’une séance de dédicace le vendredi 10 octobre de 16h00 à 18h00 dans ses locaux. Vous pourrez ainsi y rencontrer Daniel Faribeault, qui se fera un plaisir d’échanger quelques mots avec vous. .

Montrozier 12630 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 49 98 gageotheque@orange.fr

English :

Meeting with Daniel Faribeault

German :

Treffen mit Daniel Faribeault

Italiano :

Incontro con Daniel Faribeault

Espanol :

Reunión con Daniel Faribeault

