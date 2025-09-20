Séance de dédicace chez Librarou LIBRAROU Moutiers-au-Perche

LIBRAROU 6 Rue du Haut Bourg Moutiers-au-Perche Orne

Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Dédicaces de Michel DELAUNAY, écrivain et poète ornais au 6 rue du Hautbourg.   .

LIBRAROU 6 Rue du Haut Bourg Moutiers-au-Perche 61110 Orne Normandie  

