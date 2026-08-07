Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

Séance de dédicace Cyril Guinet

4 rue Pasteur Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 15:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Cyril Guinet, lauréat du prix des Verdelettres jeunesse (sélection Primaire) nous fait le plaisir de sa venue le vendredi 7 août dès 15h à l’Hôtel de France. La rencontre est ouverte à tous. Il recevra son prix pour son roman, Malo, apprentie mousquetaire aux éditions Fleurus.

Cyril Guinet est journaliste au magazine Géo, auteur de plusieurs ouvrages de non-fiction et de romans jeunesse. .

4 rue Pasteur Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 22 52

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English :

L’événement Séance de dédicace Cyril Guinet Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-08-01 par Pléneuf-Val-André Tourisme