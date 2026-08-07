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AGENDA · Pléneuf-Val-André

Séance de dédicace Cyril Guinet Pléneuf-Val-André

vendredi 7 août 2026 · Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
4 rue Pasteur
Ville
22370 Pléneuf-Val-André
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pléneuf-Val-André

Séance de dédicace Cyril Guinet

4 rue Pasteur Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Cyril Guinet, lauréat du prix des Verdelettres jeunesse (sélection Primaire) nous fait le plaisir de sa venue le vendredi 7 août dès 15h à l’Hôtel de France. La rencontre est ouverte à tous. Il recevra son prix pour son roman, Malo, apprentie mousquetaire aux éditions Fleurus.
Cyril Guinet est journaliste au magazine Géo, auteur de plusieurs ouvrages de non-fiction et de romans jeunesse.   .

4 rue Pasteur Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 22 52 

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English :

L’événement Séance de dédicace Cyril Guinet Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-08-01 par Pléneuf-Val-André Tourisme

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