Séance de dédicace de Bernard Pottier « Terre d’insurgés ? » Valognes

Séance de dédicace de Bernard Pottier « Terre d’insurgés ? » Valognes samedi 19 juillet 2025.

Séance de dédicace de Bernard Pottier « Terre d’insurgés ? »

3 Boulevard Division Leclerc Valognes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 10:00:00

fin : 2025-07-19 12:00:00

Date(s) :

2025-07-19

Bernard Pottier dédicace son roman à la librairie d’Alauna à Valognes

Bernard Pottier dédicace son roman à la librairie d’Alauna à Valognes .

3 Boulevard Division Leclerc Valognes 50700 Manche Normandie

English : Séance de dédicace de Bernard Pottier « Terre d’insurgés ? »

Bernard Pottier signs his novel at the Alauna bookshop in Valognes

German :

Bernard Pottier signiert seinen Roman in der Buchhandlung d’Alauna in Valognes

Italiano :

Bernard Pottier firma il suo romanzo alla libreria Alauna di Valognes

Espanol :

Bernard Pottier firma su novela en la librería Alauna de Valognes

L’événement Séance de dédicace de Bernard Pottier « Terre d’insurgés ? » Valognes a été mis à jour le 2025-07-11 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin