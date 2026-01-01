Séance de dédicace de Bruno Cornières Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Séance de dédicace de Bruno Cornières

Médiathèque Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 12:00:00

2026-01-24

Bruno Cornières, auteur lamballais auteur de plusieurs recueils de poésie ou de nouvelles sera à Jugon-les-Lacs pour y dédicacer son dernier ouvrage Dentelles . Sur 66 pages, Bruno Cornières aborde au travers de poèmes et de nouvelles plusieurs sujets d’actualité, comme le harcèlement scolaire, le droit à la différence et Hiroshima à travers des yeux d’enfants. .

Médiathèque Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 63 44

