Séance de dédicace de Chadia Loueslati pour Surya Bonaly Le Feu sur la glace

10 Rue de la Clouterie Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Pour notre plus grand plaisir Chadia Loueslati viendra dédicacer sa nouvelle bande dessinée, Surya Bonaly Le Feu sur la glace, publiée chez Marabout, à la librairie BD Flash.

Écrite par la journaliste sportive Chloé Célérien, cette biographie revient sur la carrière d’une de nos patineuses artistiques françaises les plus talentueuses, Surya Bonaly. Athlète ayant du cran, une force de caractère hors du commun ; son parcours en aura inspirée plus d’un. Nombreux sont les termes qui nous restent à la lecture de ce roman graphique le panache, le style, la bravoure, la grâce. Malgré l’exercice difficile, Chadia Loueslati aidée de la coloriste Cécile Barnéoud arrive à retranscrire cette fureur sur glace ; nous pouvons presque entendre les patins crissés sur scène ! .

10 Rue de la Clouterie Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 36 65 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Chadia Loueslati will be signing her new comic book, Surya Bonaly Le Feu sur la glace, published by Marabout, at the BD Flash bookshop.

L’événement Séance de dédicace de Chadia Loueslati pour Surya Bonaly Le Feu sur la glace Chartres a été mis à jour le 2026-02-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES