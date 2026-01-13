Séance de dédicace de l’équipe de Dans la tête de Sherlock Holmes Chartres

Séance de dédicace de l’équipe de Dans la tête de Sherlock Holmes

10 Rue de la Clouterie Chartres Eure-et-Loir

Début : Vendredi 2026-02-20 15:00:00

fin : 2026-02-20 19:00:00

2026-02-20

Les artistes Benoît Dahan et Cyril Liéron viendront dédicacer le nouvel opus de leur série Dans la tête de Sherlock Holmes, publiée chez Ankama, à la librairie BD Flash.

Cette nouvelle enquête emmène Sherlock et Watson au fin fond de l’Écosse, dans un village au sein duquel semble rôder une créature maléfique… Le dessin et les couleurs de Benoît Dahan sont d’une ingéniosité folle, la lecture n’en est que plus prolongée. Les planches sont magnifiques, ça fourmille de détails et l’on se plaît à chercher des indices à chaque page. Ainsi, la magie de nos deux duos de détectives et de bédéistes opère de nouveau parfaitement avec ce scénario ! Plongez donc dans l’esprit torturé et tortueux du fantastique détective anglais, au travers d’une aventure bien sombre. Alors, prêts à mener l’investigation ? .

10 Rue de la Clouterie Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 36 65 34

English :

Artists Benoît Dahan and Cyril Liéron will be signing the latest instalment in their series Dans la tête de Sherlock Holmes, published by Ankama, at the BD Flash bookshop.

