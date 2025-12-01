Séance de dédicace de l’équipe de Tamago Apocalypse Chartres

Séance de dédicace de l’équipe de Tamago Apocalypse

10 Rue de la Clouterie Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-11 16:00:00

fin : 2025-12-11 19:00:00

Date(s) :

2025-12-11

La librairie BD Flash ne recevra pas un, ni deux artistes, mais bien toute une équipe de bédéistes ! En effet, les scénaristes Clotilde Bruneau et Laurent Sarfati, ainsi que le dessinateur Fred Pham Chuong seront présents pour dédicacer leur nouvelle bande dessinée, Tamago Apocalypse.

Dans un monde en révolte, la population des Ryu, renverse l’impératrice Éternelle, issue de la classe dirigeante des Kyo. Tori, une imposante métisse tricératops, se voit alors confier par son mentor la destruction d’un œuf capable de provoquer la fin du monde, selon une vieille légende. Aidée par Kurinto, aventurier et amoureux transi, nos héros vont s’engager dans une quête périlleuse qui vont rapidement les dépasser… .

10 Rue de la Clouterie Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 36 65 34

English :

The BD Flash bookshop won’t be welcoming just one or two artists, but a whole team of comic artists! Scriptwriters Clotilde Bruneau and Laurent Sarfati, and illustrator Fred Pham Chuong will be on hand to sign their new comic, Tamago Apocalypse.

German :

Die Buchhandlung BD Flash wird nicht nur einen oder zwei Künstler empfangen, sondern ein ganzes Team von Comiczeichnern! Denn die Szenaristen Clotilde Bruneau und Laurent Sarfati sowie der Zeichner Fred Pham Chuong werden anwesend sein, um ihren neuen Comic Tamago Apocalypse zu signieren.

Italiano :

La libreria BD Flash non accoglierà solo uno o due artisti, ma un’intera squadra di fumettisti! Gli sceneggiatori Clotilde Bruneau e Laurent Sarfati e il disegnatore Fred Pham Chuong saranno a disposizione per firmare il loro nuovo fumetto, Tamago Apocalypse.

Espanol :

La librería BD Flash no recibirá a uno o dos artistas, sino a todo un equipo de dibujantes de cómics Los guionistas Clotilde Bruneau y Laurent Sarfati, y el dibujante Fred Pham Chuong, estarán presentes para firmar su nuevo cómic, Tamago Apocalypse.

L’événement Séance de dédicace de l’équipe de Tamago Apocalypse Chartres a été mis à jour le 2025-11-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES