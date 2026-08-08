Informations pratiques

Chartres

Séance de dédicace de Marc Bourgne pour Big Sky T.1

10 Rue de la Clouterie Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-30 17:00:00

fin : 2026-10-30 20:00:00

Date(s) :

2026-10-30

L’auteur-dessinateur Marc Bourgne viendra dédicacer sa nouvelle bande dessinée Big Sky, publiée aux éditions Glénat, à la librairie BD Flash. Une édition Canal BD, au tirage limitée à 1100 exemplaires (avec un cahier inédit, une couverture originale et un frontispice signé), vous sera proposée !

Entre quête d’identité, secret de famille, violence raciale et espoir de rédemption, les auteurs nous plongent dans une fresque, au cœur d’une Amérique où les cicatrices du passé ne s’effacent jamais vraiment… Marc Bourgne dessine un western âpre, au décor grandiose. Une belle célébration aux forces de la nature et à l’environnement. .

10 Rue de la Clouterie Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 36 65 34

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English :

Author and illustrator Marc Bourgne will be signing copies of his new comic book, *Big Sky*, published by Éditions Glénat, at the BD Flash bookstore. A Canal BD edition, limited to 1,100 copies (featuring a previously unpublished insert, an original cover, and a signed frontispiece), will be availab

L’événement Séance de dédicace de Marc Bourgne pour Big Sky T.1 Chartres a été mis à jour le 2026-08-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES