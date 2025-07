Séance de dédicace de Marylène Marcel-Ponthier Dieulefit

Séance de dédicace de Marylène Marcel-Ponthier Dieulefit samedi 26 juillet 2025.

Séance de dédicace de Marylène Marcel-Ponthier

1 Place Abbé Magnet Dieulefit Drôme

Début : 2025-07-26 09:30:00

fin : 2025-07-26 12:00:00

2025-07-26

Dédicace de « Dieulefit , chapelles et temples » et de « Dieulefit au fil du temps drapiers et soyeux » par son auteur Marylène Marcel-Ponthier

1 Place Abbé Magnet Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 42 49 ot@dieulefit-tourisme.com

English :

Dedication of « Dieulefit , chapelles et temples » and « Dieulefit au fil du temps drapiers et soyeux » by its author Marylène Marcel-Ponthier

German :

Signierstunde von « Dieulefit , chapelles et temples » und von « Dieulefit au fil du temps drapiers et soyeux » durch die Autorin Marylène Marcel-Ponthier

Italiano :

Firma di « Dieulefit, chapelles et temples » e « Dieulefit au fil du temps drapiers et soyeux » da parte della sua autrice Marylène Marcel-Ponthier

Espanol :

Firma de « Dieulefit, chapelles et temples » y « Dieulefit au fil du temps drapiers et soyeux » por su autora Marylène Marcel-Ponthier

