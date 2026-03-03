Séance de dédicace de Patrice Réglat-Vizzavona pour Off Chartres

Séance de dédicace de Patrice Réglat-Vizzavona pour Off

10 Rue de la Clouterie Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11 19:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Le dessinateur Patrice Réglat-Vizzavona viendra dédicacer sa nouvelle bande dessinée, Off, publiée aux éditions Daniel Maghen, à la librairie BD Flash.

Une tempête solaire a provoqué à l’échelle mondiale une coupure de courant généralisée qui risque d’être durable. La civilisation menace alors de s’effondrer. Il fallait bien ces 350 pages pour imaginer une telle dystopie, d’une troublante faisabilité… Suivant plusieurs personnages et leurs parcours, vous ne serez pas au bout de vos surprises.

La tension transcende tout l’album, aussi bien dans son scénario que dans son séquençage. Et nous, pauvres lecteurs, resterons cois, des jours durant ! .

10 Rue de la Clouterie Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 36 65 34

English :

Cartoonist Patrice Réglat-Vizzavona will be signing his new comic book, Off, published by Daniel Maghen, at the BD Flash bookshop.

