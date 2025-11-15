Séance de dédicace de STONE Chez Josy et Georges Naves

Séance de dédicace de STONE

Chez Josy et Georges 20 Rue de l’Ancienne Mairie Naves Allier

Début : 2025-11-15 15:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

2025-11-15

Événement exceptionnel ! STONE (de STONE et CHARDEN) sera en séance de dédicace au restaurant Chez Josy et Georges. Venez la rencontrer et partager un moment inoubliable !

Chez Josy et Georges 20 Rue de l’Ancienne Mairie Naves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 32 91 84

English :

Exceptional event! STONE (of STONE and CHARDEN) will be signing her book at Chez Josy et Georges. Come and meet her and share an unforgettable moment!

German :

Eine außergewöhnliche Veranstaltung! STONE (aus STONE und CHARDEN) wird im Restaurant Chez Josy et Georges eine Autogrammstunde geben. Treffen Sie sie und teilen Sie einen unvergesslichen Moment mit ihr!

Italiano :

Un evento eccezionale! STONE (di STONE and CHARDEN) firmerà il suo libro presso Chez Josy et Georges. Venite a conoscerla e a condividere un momento indimenticabile!

Espanol :

¡Evento excepcional! STONE (de STONE y CHARDEN) firmará sus libros en Chez Josy et Georges. ¡Venga a conocerla y a compartir un momento inolvidable!

