Séance de dédicace de Valérie Péronnet

5 Rue des Menhirs Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 13:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Pour la sortie du nouvel opus des enquêtes de Mina Lacan, venez rencontrer son autrice, Valérie Péronnet, à la Tanière. .

5 Rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Séance de dédicace de Valérie Péronnet Erdeven a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon