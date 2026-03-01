Séance de dédicace de Valérie Péronnet Erdeven
Séance de dédicace de Valérie Péronnet Erdeven samedi 28 mars 2026.
Séance de dédicace de Valérie Péronnet
5 Rue des Menhirs Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28 13:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Pour la sortie du nouvel opus des enquêtes de Mina Lacan, venez rencontrer son autrice, Valérie Péronnet, à la Tanière. .
5 Rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39
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English :
L’événement Séance de dédicace de Valérie Péronnet Erdeven a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon