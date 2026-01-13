Séance de dédicace de Yoann Vornière pour Silence Chartres

Séance de dédicace de Yoann Vornière pour Silence

10 Rue de la Volaille Chartres Eure-et-Loir

L’auteur-dessinateur Yoann Vornière viendra dédicacer le nouveau tome de sa série Silence, publiée par les éditions Kana à la librairie BD Flash Manga.

Le jeune Lame et son village sont coupés du reste du monde. Les monstres, qui les repèrent grâce au son, les ont contraints à communiquer par la langue des signes. Aussi, dans un monde dans lequel règne une nuit permanente, les ressources viennent à manquer… Un jour, le jeune garçon rompt par inadvertance le silence. Rongé par la culpabilité, Lame va alors tout faire pour se racheter et faire une découverte qui pourrait bien changer du tout au tout le destin du bourg… Silence est une superbe série de mangas français, qui revisite le shonen et le folklore européen ! Dès 12 ans. .

Author-drawer Yoann Vornière will be signing the new volume in his Silence series, published by Kana, at the BD Flash Manga bookshop.

