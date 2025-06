Séance de dédicace Place de la Liberté Ébreuil 28 juin 2025 07:00

Allier

Séance de dédicace Place de la Liberté Galerie des Charitains Ébreuil Allier

Début : Samedi 2025-06-28

fin : 2025-08-31

2025-06-28

Chaque week-end la galerie accueille Evelyne Debourg pour présentation et dédicace.

Place de la Liberté Galerie des Charitains

Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes artbelette@gmail.com

English :

Every weekend, the gallery welcomes Evelyne Debourg for a presentation and signing session.

German :

Jedes Wochenende empfängt die Galerie Evelyne Debourg zur Präsentation und Signierstunde.

Italiano :

Ogni fine settimana la galleria accoglie Evelyne Debourg per una presentazione e una sessione di firme.

Espanol :

Todos los fines de semana, la galería recibe a Evelyne Debourg para una presentación y una sesión de firmas.

L’événement Séance de dédicace Ébreuil a été mis à jour le 2025-06-25 par Office de tourisme Val de Sioule