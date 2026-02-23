Séance de dédicace et interview décalée EVRON Évron

Séance de dédicace et interview décalée

EVRON 3 Rue de la Fontaine Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:30:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Sur le bleu de mes ailes , un livre coécrit par cinq auteurs quelle mouche les a piqués ?

Les cinq auteurs, Bertin MEGE, Sylvie ALVES, Madeleine BOURDIN, Geneviève SORIN et Virginie RIQUIN, seront présents à la librairie Quelle Histoire pour vous dédicacer votre ouvrage.

Vous aurez également la possibilité de poser vos questions, non pas aux auteurs, mais aux personnages qu’ils ont créés et qu’ils incarneront lors d’une interview un peu décalée !

Si vous ne connaissez pas encore nos ateliers d’écriture à Évron, c’est une bonne opportunité pour les découvrir. .

EVRON 3 Rue de la Fontaine Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 87 94 86 38 atelier-lepigeonvole@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sur le bleu de mes ailes , a book co-written by five authors: what bit them?

L’événement Séance de dédicace et interview décalée Évron a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons