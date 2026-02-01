Séance de dédicace Gilbert Grivel Vagney

Séance de dédicace Gilbert Grivel

Séance de dédicace Gilbert Grivel Vagney samedi 28 février 2026.

Séance de dédicace Gilbert Grivel

Place de la Libération Vagney Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-02-28 12:00:00

Date(s) :
2026-02-28

Gilbert Grivel en dédicace de son livre Ma jeunesse à Bouvacôte – entrée libreTout public
0  .

Place de la Libération Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 23 36 36  mediatheque@cchautesvosges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gilbert Grivel signs his book Ma jeunesse à Bouvacôte free admission

L’événement Séance de dédicace Gilbert Grivel Vagney a été mis à jour le 2026-02-17 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES