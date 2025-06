Séance de dédicace Baz’Art des Mots Hauterives 8 juillet 2025 09:00

Drôme

Séance de dédicace Baz’Art des Mots 1 place de la mairie Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-08 09:00:00

fin : 2025-07-08 13:00:00

Date(s) :

2025-07-08

A l’occasion de la sortie de son Roman « Le Ballet d’Augustine » Florence Stevenson vous accueille pour des échanges et dédicaces.

.

Baz’Art des Mots 1 place de la mairie

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 95 40 le.bazart.des.mots@orange.fr

English :

On the occasion of the release of her novel « Le Ballet d’Augustine » Florence Stevenson welcomes you for discussions and book signings.

German :

Anlässlich der Veröffentlichung ihres Romans « Le Ballet d’Augustine » empfängt Sie Florence Stevenson zu Gesprächen und Signierstunden.

Italiano :

In occasione dell’uscita del suo romanzo « Le Ballet d’Augustine », Florence Stevenson vi accoglie per una chiacchierata e la firma del libro.

Espanol :

Con motivo del lanzamiento de su novela « Le Ballet d’Augustine », Florence Stevenson le recibe para charlar y firmar libros.

