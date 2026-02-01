Séance de dédicace Julia E. Lorrain Mille Vies et 1 KF Aix-en-Provence
Séance de dédicace Julia E. Lorrain Mille Vies et 1 KF Aix-en-Provence samedi 28 février 2026.
Samedi 28 février 2026 de 14h à 17h. Mille Vies et 1 KF 21 cours Sextius Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Rencontre Littéraire Dédicace de Julia E. Lorrainchez Mille Vies et 1KF.
Librairie Mille Vies et 1KF a un énorme plaisir d’accueillir Julia E.Lorrain pour une séance de dédicace de son livre Question de genre .
Mille Vies et 1 KF 21 cours Sextius Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 42 26 65 millevies1kf@hotmail.com
English :
?Rencontre Littéraire: Book signing by Julia E. Lorrain at Mille Vies and 1KF.
