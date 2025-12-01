Séance de dédicace Mathieu Roth Bitche

Séance de dédicace Mathieu Roth

42 Rue Maréchal Foch Bitche Moselle

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13

Mathieu Roth se fera un plaisir de vous dédicacer lors de cette séance vos livres La Voleuse

Il ne s’agit pas d’un simple récit, mais d’un passage, d’une traversée à nu. Celle d’un enfant et de ses parents, confrontés à l’indicible, là où le monde vacille et où l’amour devient la seule forme de soin encore possible. La Voleuse raconte cette lutte muette contre ce qui ne s’explique pas, ce qui s’infiltre sans prévenir et arrache les repères.

Une enfance suspendue dans les couloirs blancs d’un hôpital, éclairée parfois par la douceur d’un regard, le courage d’un geste.

Originaire du pays de Bitche en Moselle, Mathieu vit actuellement dans le Grand Est. Depuis longtemps il ressentait le besoin profond de raconter son histoire, celle d’un combat mené dès l’enfance contre cette mystérieuse maladie (la Voleuse).Tout public

42 Rue Maréchal Foch Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 9 53 32 79 79

English :

Mathieu Roth will be delighted to sign your books La Voleuse and La Voleuse at this event

This is not a simple story, but a passage, a bare crossing. That of a child and his parents, confronted with the unspeakable, where the world falters and love becomes the only form of care still possible. La Voleuse tells the story of this silent struggle against that which cannot be explained, that which infiltrates without warning and rips away our bearings.

A childhood suspended in the white corridors of a hospital, sometimes illuminated by the gentleness of a glance, the courage of a gesture.

Originally from the Bitche region of Moselle, Mathieu now lives in the Grand Est region of France. For a long time now, he has felt the deep need to tell his story, the story of his childhood battle against this mysterious disease (La Voleuse).

