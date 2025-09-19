Séance de dédicace Michel Laville, Passeur de mémoire Médiathèque Lanton
Séance de dédicace Michel Laville, Passeur de mémoire Médiathèque Lanton vendredi 19 septembre 2025.
Séance de dédicace Michel Laville, Passeur de mémoire
Médiathèque 15 Avenue de la Libération Lanton Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
La médiathèque de lanton invite Michel Laville dans le cadre des Journées du ¨Patrimoine.
Dédicaces de Michel Laville, Passeur de Mémoire de 16h à 17h suivi d’une conférence Le vin dans les tranchées. Le pinard, le sang des poilus de 17h à 18h à la Médiathèque suivi d’un moment de convivialité.
Places limités
Inscription conseillée .
Médiathèque 15 Avenue de la Libération Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 86 10 mediatheque@ville-lanton.fr
English : Séance de dédicace Michel Laville, Passeur de mémoire
German : Séance de dédicace Michel Laville, Passeur de mémoire
Italiano :
Espanol : Séance de dédicace Michel Laville, Passeur de mémoire
L’événement Séance de dédicace Michel Laville, Passeur de mémoire Lanton a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Coeur Bassin