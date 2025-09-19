Séance de dédicace Michel Laville, Passeur de mémoire Médiathèque Lanton

Médiathèque 15 Avenue de la Libération Lanton Gironde

2025-09-19

2025-09-19

2025-09-19

La médiathèque de lanton invite Michel Laville dans le cadre des Journées du ¨Patrimoine.

Dédicaces de Michel Laville, Passeur de Mémoire de 16h à 17h suivi d’une conférence Le vin dans les tranchées. Le pinard, le sang des poilus de 17h à 18h à la Médiathèque suivi d’un moment de convivialité.

Places limités

Inscription conseillée .

