Séance de dédicace

Nant Aveyron

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Jocelyn Calac sera à la librairie du Roc Nantais pour dédicacer son dernier livre Une seule planète de Rodez à Tokyo.

Comme un effet miroir de l’autre bout du monde.

Après être revenu d’un voyage photo de 5 semaines à Tokyo en mars 2024, j’ai repris mon travail de documentation dans ma ville natale et une photo en particulier s’est connectée instantanément dans mon esprit à une autre faite à Tokyo quelques semaines plutôt. […] ces duos de photos se sont crées tout seuls, sans ego à la manœuvre, simplement le même regard, ici ou ailleurs.

A la Librairie du Roc Nantais, de 10h à 12h .

