Séance de dédicace Nant
Séance de dédicace Nant samedi 13 décembre 2025.
Séance de dédicace
Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Jocelyn Calac sera à la librairie du Roc Nantais pour dédicacer son dernier livre Une seule planète de Rodez à Tokyo.
Comme un effet miroir de l’autre bout du monde.
Après être revenu d’un voyage photo de 5 semaines à Tokyo en mars 2024, j’ai repris mon travail de documentation dans ma ville natale et une photo en particulier s’est connectée instantanément dans mon esprit à une autre faite à Tokyo quelques semaines plutôt. […] ces duos de photos se sont crées tout seuls, sans ego à la manœuvre, simplement le même regard, ici ou ailleurs.
A la Librairie du Roc Nantais, de 10h à 12h .
Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 52 92 mediatheque@cc-larzacvallees.fr
English :
Jocelyn Calac will be at the Roc Nantais bookshop to sign his latest book: Une seule planète de Rodez à Tokyo.
L’événement Séance de dédicace Nant a été mis à jour le 2025-12-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)