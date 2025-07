Séance de dédicace par l’auteur Jean-Louis Conte Maison de la Presse Cahors

Séance de dédicace par l’auteur Jean-Louis Conte Maison de la Presse Cahors samedi 26 juillet 2025.

Séance de dédicace par l’auteur Jean-Louis Conte

Maison de la Presse 73 Boulevard Léon Gambetta Cahors Lot

Début : 2025-07-26 10:00:00

fin : 2025-07-26 13:00:00

Date(s) :

2025-07-26

Séance de dédicace par Jean-Louis Conte de l’ouvrage « Alfred Roques, un des meilleurs piliers du rugby français des années 50/60 à la Maison de la Presse de Cahors.

Maison de la Presse 73 Boulevard Léon Gambetta Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 03 93

English :

Book signing by Jean-Louis Conte of the book « Alfred Roques, un des meilleurs piliers du rugby français des années 50/60 » at the Maison de la Presse in Cahors.

German :

Signierstunde von Jean-Louis Conte für das Buch « Alfred Roques, un des meilleurs piliers du rugby français des années 50/60 » im Maison de la Presse in Cahors.

Italiano :

Firma del libro di Jean-Louis Conte « Alfred Roques, un des meilleurs piliers du rugby français des années 50/60 » presso la Maison de la Presse di Cahors.

Espanol :

Firma por Jean-Louis Conte del libro « Alfred Roques, un des meilleurs piliers du rugby français des années 50/60 » en la Maison de la Presse de Cahors.

