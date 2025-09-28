Séance de dédicace par l’auteur Jean-Louis Conte Luzech

Séance de dédicace par l’auteur Jean-Louis Conte Luzech dimanche 28 septembre 2025.

Séance de dédicace par l’auteur Jean-Louis Conte

Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 15:45:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Séance de dédicace par Jean-Louis Conte de l’ouvrage « Alfred Roques, un des meilleurs piliers du rugby français des années 50/60 lors du match au stade de la Douve à Luzech.

Séance de dédicace par Jean-Louis Conte de l’ouvrage « Alfred Roques, un des meilleurs piliers du rugby français des années 50/60 lors du match au stade de la Douve à Luzech. .

Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 53 72 23

English :

Book signing by Jean-Louis Conte of the book « Alfred Roques, un des meilleurs piliers du rugby français des années 50/60 » at the Stade de la Douve in Luzech.

German :

Signierstunde von Jean-Louis Conte für das Buch « Alfred Roques, un des meilleurs piliers du rugby français des années 50/60 lors du match au stade de la Douve à Luzech » (Alfred Roques, einer der besten Säulen des französischen Rugby der 50er und 60er Jahre).

Italiano :

Firma del libro di Jean-Louis Conte « Alfred Roques, un des meilleurs piliers du rugby français des années 50/60 » allo Stade de la Douve di Luzech.

Espanol :

Firma de libros por Jean-Louis Conte del libro « Alfred Roques, un des meilleurs piliers du rugby français des années 50/60 » en el Stade de la Douve de Luzech.

L’événement Séance de dédicace par l’auteur Jean-Louis Conte Luzech a été mis à jour le 2025-09-24 par OT Cahors Vallée du Lot