Séance de dédicace Sarah BLAINEAU Librairie Esprit Nomade Courçon samedi 4 octobre 2025.
Librairie Esprit Nomade 27 grande rue Courçon Charente-Maritime
Début : 2025-10-04 16:00:00
fin : 2025-10-04 18:00:00
2025-10-04
A l’occasion de la sortie de son dernier roman « les filles du marais « , venez rencontrer Sarah Blaineau en séance de dédicace.
Entrée libre.
Librairie Esprit Nomade 27 grande rue Courçon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 62 50 14 esprit-nomade@orange.fr
English :
To mark the release of her latest novel « Les filles du marais », come and meet Sarah Blaineau at a book signing.
Free admission.
German :
Anlässlich der Veröffentlichung ihres neuesten Romans « Les filles du marais » (Die Töchter des Sumpfes) treffen Sie Sarah Blaineau zur Signierstunde.
Eintritt frei.
Italiano :
In occasione dell’uscita del suo ultimo romanzo « Les filles du marais », venite a incontrare Sarah Blaineau per la firma del libro.
Ingresso libero.
Espanol :
Con motivo de la publicación de su última novela « Les filles du marais », Sarah Blaineau firmará sus libros.
Entrada gratuita.
