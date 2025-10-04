Séance de dédicace Sarah BLAINEAU Librairie Esprit Nomade Courçon

Séance de dédicace Sarah BLAINEAU Librairie Esprit Nomade Courçon samedi 4 octobre 2025.

Séance de dédicace Sarah BLAINEAU

Librairie Esprit Nomade 27 grande rue Courçon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 16:00:00
fin : 2025-10-04 18:00:00

Date(s) :
2025-10-04

A l’occasion de la sortie de son dernier roman « les filles du marais « , venez rencontrer Sarah Blaineau en séance de dédicace.
Entrée libre.
  .

Librairie Esprit Nomade 27 grande rue Courçon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 62 50 14  esprit-nomade@orange.fr

English :

To mark the release of her latest novel « Les filles du marais », come and meet Sarah Blaineau at a book signing.
Free admission.

German :

Anlässlich der Veröffentlichung ihres neuesten Romans « Les filles du marais » (Die Töchter des Sumpfes) treffen Sie Sarah Blaineau zur Signierstunde.
Eintritt frei.

Italiano :

In occasione dell’uscita del suo ultimo romanzo « Les filles du marais », venite a incontrare Sarah Blaineau per la firma del libro.
Ingresso libero.

Espanol :

Con motivo de la publicación de su última novela « Les filles du marais », Sarah Blaineau firmará sus libros.
Entrada gratuita.

L’événement Séance de dédicace Sarah BLAINEAU Courçon a été mis à jour le 2025-09-19 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin