Séance de dédicace Vincent Turhan « Saudade »

10 Rue de la Clouterie Chartres Eure-et-Loir

Début : Samedi 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

L’auteur-dessinateur Vincent Turhan sera présent à la librairie BD Flash pour une séance de dédicace de sa nouvelle bande dessinée (publiée par les éditions Sarbacane), Saudade, d’ores et déjà disponible.

Vous pouvez retrouver tous les détails de l’évènement sur le site internet de la librairie, et via les réseaux sociaux Instagram et Facebook. .

10 Rue de la Clouterie Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 36 65 34

English :

Author-draftsman Vincent Turhan will be at the BD Flash bookshop for a signing session for his new comic book (published by Sarbacane), Saudade, which is already available.

German :

Der Autor und Zeichner Vincent Turhan wird in der Buchhandlung BD Flash anwesend sein, um seinen neuen Comic Saudade (veröffentlicht vom Verlag Sarbacane), der bereits erhältlich ist, zu signieren.

Italiano :

L’autore-disegnatore Vincent Turhan sarà presente alla libreria BD Flash per una sessione di autografi del suo nuovo fumetto (edito da Sarbacane), Saudade, già disponibile.

Espanol :

El autor y dibujante Vincent Turhan estará en la librería BD Flash para una sesión de firmas de su nuevo cómic (publicado por Sarbacane), Saudade, que ya está disponible.

