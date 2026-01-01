Séance de dédicaces à la Libraire La Licorne (Valence) avec le scénariste Harry Bozino Librairie La Licorne Valence

Séance de dédicaces à la Libraire La Licorne (Valence) avec le scénariste Harry Bozino

Librairie La Licorne 12 place des Clercs Valence Drôme

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 12:00:00

2026-01-24

Avis aux amatrices et amateurs de BD !

Librairie La Licorne 12 place des Clercs Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 91 17 licornevalence@gmail.com

English :

Attention comics fans!

