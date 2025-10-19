Séance de dédicaces à la Saint-Simon Librairie la Tête dans les Nuages Flavigny-sur-Ozerain

Séance de dédicaces à la Saint-Simon Librairie la Tête dans les Nuages Flavigny-sur-Ozerain dimanche 19 octobre 2025.

Librairie la Tête dans les Nuages 1 Rue de l’Ancien Couvent Flavigny-sur-Ozerain Côte-d’Or

Gratuit

Gratuit

10:00:00

18:00:00

2025-10-19

deux auteurs seront présents sur le stand de la librairie lors de la fête de la Saint-Simon, le dimanche 19 octobre entre 10h et 18h.

Léa Chaillou, écrivaine de roman fantastique, contes bourguignons & celtiques, et Aloïs, auteur de bande-dessinée jeunesse pour son 1er tome « Eclepsis » aux éditons Dargaud.

La Saint-Simon invite chaque année le 3e dimanche du mois vide-greniers, artisanat, gastronomie et produits régionaux. .

Librairie la Tête dans les Nuages 1 Rue de l’Ancien Couvent Flavigny-sur-Ozerain 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté librairieltdln@gmail.com

