Séance de dédicaces à la Saint-Simon Librairie la Tête dans les Nuages Flavigny-sur-Ozerain
Séance de dédicaces à la Saint-Simon Librairie la Tête dans les Nuages Flavigny-sur-Ozerain dimanche 19 octobre 2025.
Séance de dédicaces à la Saint-Simon
Librairie la Tête dans les Nuages 1 Rue de l’Ancien Couvent Flavigny-sur-Ozerain Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 10:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
Date(s) :
2025-10-19
Séance de dédicaces à la Saint-Simon
deux auteurs seront présents sur le stand de la librairie lors de la fête de la Saint-Simon, le dimanche 19 octobre entre 10h et 18h.
Léa Chaillou, écrivaine de roman fantastique, contes bourguignons & celtiques, et Aloïs, auteur de bande-dessinée jeunesse pour son 1er tome « Eclepsis » aux éditons Dargaud.
La Saint-Simon invite chaque année le 3e dimanche du mois vide-greniers, artisanat, gastronomie et produits régionaux. .
Librairie la Tête dans les Nuages 1 Rue de l’Ancien Couvent Flavigny-sur-Ozerain 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté librairieltdln@gmail.com
English : Séance de dédicaces à la Saint-Simon
German : Séance de dédicaces à la Saint-Simon
Italiano :
Espanol :
L’événement Séance de dédicaces à la Saint-Simon Flavigny-sur-Ozerain a été mis à jour le 2025-09-19 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)