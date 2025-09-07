Séance de dédicaces au Syndicat d’Initiative de Bourg Bourg

Séance de dédicaces au Syndicat d'Initiative de Bourg Bourg dimanche 7 septembre 2025.

Hôtel de la Jurade Bourg Gironde

Le Syndicat d’Initiative du Bourgeais accueillera à la Jurade, 3 auteurs locaux Laure Gobron-Houssiere, Emmanuel Jouhan et Martial Maury. .

Hôtel de la Jurade Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine si.bourgeais@gmail.com

