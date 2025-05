Séance de dédicaces Aurore Balland-Pieuchot – Rue des bas jardins Moulins, 7 juin 2025 10:30, Moulins.

Séance de dédicaces Aurore Balland-Pieuchot Rue des bas jardins Espace Culturel Leclerc Moulins Allier

Aurore Balland-Pieuchot dédicacera ses ouvrages 7 romans, un roman jeunesse et un livre illustré.

Rue des bas jardins Espace Culturel Leclerc

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 60 20 47 jrballand@live.fr

English :

Aurore Balland-Pieuchot will be signing her books: 7 novels, a children’s novel and an illustrated book.

German :

Aurore Balland-Pieuchot wird ihre Werke signieren: 7 Romane, einen Jugendroman und ein illustriertes Buch.

Italiano :

Aurore Balland-Pieuchot firmerà i suoi libri: 7 romanzi, un romanzo per bambini e un libro illustrato.

Espanol :

Aurore Balland-Pieuchot firmará sus libros: 7 novelas, una novela infantil y un libro ilustrado.

