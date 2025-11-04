Séance de dédicaces avec Pauline Kalioujny Librairie La Page qui tourne Verson

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T17:00:00 – 2025-11-04T19:00:00

Fin : 2025-11-04T17:00:00 – 2025-11-04T19:00:00

Pauline Kalioujny est plasticienne et autrice-illustratrice d’albums. Son grand thème de création est le lien de l’être humain à la Nature. Elle aime travailler au corps, à travers le support du livre, la relation entre les mots et les images, l’inconscient collectif, et la symbolique des couleurs.

Librairie La Page qui tourne 76 Rue du Général Leclerc, 14790 Verson Verson 14790 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 95 09 18 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@pagequitourne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.pagequitourne.fr/ »}]

À 17 h à la Librairie La Page qui tourne à Verson, venez rencontrer Pauline Kalioujny. dédicaces livre

