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Séance de dédicaces, Centre d’études et Musée Edmond Michelet, Brive-la-Gaillarde

samedi 19 septembre 2026 · Centre d'études et Musée Edmond Michelet · Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Centre d'études et Musée Edmond Michelet
Adresse
4 Rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde, France
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Séance de dédicaces Samedi 19 septembre, 15h00 Centre d’études et Musée Edmond Michelet Corrèze

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Séance de dédicaces dans le jardin du musée.

Antoine Quaresma et Jean-Michel Valade seront présents pour dédicacer la bande dessinée « Mémoire de pierre. Corrèze-Auschwitz », en partenariat avec la librairie Bulles de papier.

Centre d’études et Musée Edmond Michelet 4 Rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555740608 http://museemichelet.brive.fr Parking public à proximité.
Séance de dédicaces dans le jardin du musée.

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