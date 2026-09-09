Séance de dédicaces, Centre d’études et Musée Edmond Michelet, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Séance de dédicaces Samedi 19 septembre, 15h00 Centre d’études et Musée Edmond Michelet Corrèze

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Séance de dédicaces dans le jardin du musée.

Antoine Quaresma et Jean-Michel Valade seront présents pour dédicacer la bande dessinée « Mémoire de pierre. Corrèze-Auschwitz », en partenariat avec la librairie Bulles de papier.

Centre d’études et Musée Edmond Michelet 4 Rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555740608 http://museemichelet.brive.fr Parking public à proximité.

Séance de dédicaces dans le jardin du musée.