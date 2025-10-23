Séance de dédicaces de l’auteur Laurent Bonnet Librairie Pierre Loti Rochefort

Séance de dédicaces de l’auteur Laurent Bonnet Librairie Pierre Loti Rochefort jeudi 23 octobre 2025.

Venez rencontrer Laurent Bonnet pour la dédicace de son nouvel ouvrage Rochefort d’hier à aujourd’hui…

Librairie Pierre Loti 111 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 04 53 librairiepierreloti@wanadoo.fr

English : Book signing by author Laurent Bonnet

Come and meet Laurent Bonnet for the signing of his new book: Rochefort from yesterday to today… (Rochefort d’hier à aujourd’hui..)

German : Autogrammstunde mit dem Autor Laurent Bonnet

Treffen Sie Laurent Bonnet bei der Signierstunde seines neuen Buches: „Rochefort d’hier à aujourd’hui…“ (Rochefort von gestern bis heute…)

Italiano :

Venite a conoscere Laurent Bonnet per la firma del suo nuovo libro: Rochefort d’hier à aujourd’hui…

Espanol :

Venga a conocer a Laurent Bonnet para la firma de su nuevo libro: Rochefort d’hier à aujourd’hui…

