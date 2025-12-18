Séance de dédicaces de l’écrivain Pierre Creet Saint-Lambert-des-Levées Saumur

Séance de dédicaces de l’écrivain Pierre Creet

Saint-Lambert-des-Levées Rue des Pâtureaux Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

L’écrivain Tourangeau-Saumurois Pierre Creet est de retour pour une séance de dédicaces à Saumur !

Pierre Creet, le romancier Saumurois-Tourangeau, après les succès de ses comédies policières ces trois dernières années, vous dédicace aussi son fameux roman à suspense imparable titré La grenouille jaune , qui fête cette année ses 20 ans, ce qui n’est pas rien pour un roman ! Pour cette occasion, il vous présente aussi, en avant-première, sa nouveauté 2026, un nouveau suspense imparable dans la même veine Le crapaud rouge .

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 20 décembre 2025 de 9h30 à 13h et de 14h à 19h30. .

Saint-Lambert-des-Levées Rue des Pâtureaux Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire pierre.creet@laposte.net

English :

Tourangeau-Saumur writer Pierre Creet is back for a book signing in Saumur!

